Пара из Рязани поженилась второй раз на золотую свадьбу

В Рязани Александр и Татьяна сыграли вторую свадьбу в день пятидесятилетия совместной жизни. Необычную историю рассказал на своей странице «Сервис-ЗАГС».

16 ноября супруги собрали в загородном кафе друзей и близких, чтобы отметить полвека совместной жизни и вновь узаконить отношения в рамках выездной регистрации. История пары началась в 1974 году. Александр и Татьяна жили дружно, но через 10 лет возникла ситуация, когда формально пришлось оформить развод. Несмотря на это, супруги не расставались.