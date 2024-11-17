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Пара из Рязани поженилась второй раз на золотую свадьбу

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Валерия Мединская

В Рязани Александр и Татьяна сыграли вторую свадьбу в день пятидесятилетия совместной жизни. Необычную историю рассказал на своей странице «Сервис-ЗАГС».

16 ноября супруги собрали в загородном кафе друзей и близких, чтобы отметить полвека совместной жизни и вновь узаконить отношения в рамках выездной регистрации. История пары началась в 1974 году. Александр и Татьяна жили дружно, но через 10 лет возникла ситуация, когда формально пришлось оформить развод. Несмотря на это, супруги не расставались.

— Александр и Татьяна решили ещё раз дать обещания любить друг друга всю жизнь! Этот символический шаг стал кульминацией их пути, подтверждающим, что истинная любовь не подвержена времени. Дети, внуки и друзья восхищённо смотрели и удивлялись умению сохранить любовь друг к другу! — говорится в сообщении.

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