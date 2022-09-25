«Паника, гнев и отчаяние»: на Урале прислали повестку 59-летнему хирургу, перенесшему рак

В Асбесте повестка пришла 59-летнему хирургу, у которого в прошлом был рак кожи, рассказала порталу E1.RU его дочь.

По ее словам, более 30 лет назад отцу присвоили звание младшего офицера после окончания военной кафедры медицинского института. Сейчас он страдает мочекаменной болезнью, астигматизмом, варикозом и гипертонией. Мужчина получил повестку на рабочем месте, в тот же день его уволили, после чего увезли в военную часть в Елань.

«На горячей линии по мобилизации говорили, что он не должен быть призван. Записали данные, на этом все. Внутри паника, гнев, страх, отчаяние и снова гнев», – призналась девушка.

После обращения в прокуратуру родственница медработника отметила, что его планируют отпустить и вернуть домой.