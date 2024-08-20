Вторник, 20 августа, 2024

Озеро-пруд возрождают в Ермишинском районе

Автор: 7info7

Опубликовано

фото с сайта правительства Рязанской области

В Рязанской области идут работы по расчистке Ермишинского озера-пруда, являющегося особо охраняемой природной территорией регионального значения. Об этом сообщается на сайте правительства.

Проект финансируется из областного бюджета, на его реализацию выделено около 7 млн рублей. В настоящее время с участков водоема уже удалена значительная часть старых свай и водной растительности. Также расчищена от деревьев и кустарников прибрежная полоса. Всего планируется извлечь из озера более 44 тонн растительности.

Работы начались в июне и должны были завершиться к ноябрю, однако подрядчики планируют справиться с задачей досрочно. Ожидается, что расчистка позволит значительно улучшить экологическое состояние Ермишинского озера-пруда.

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