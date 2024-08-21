Овнов вызовут на серьёзный разговор, Водолев ждёт роковой перелом в судьбе. Гороскоп для всех знаков Зодиака на сентябрь

Грядущий сентябрь — очень важный период для принятия решений, связанных с карьерой, отношениями и здоровьем. Об этом 7info рассказала астролог Елена Чулюканова. Для каждого знака Зодиака Елена подготовила подробный прогноз и рассказала, что каждому из нас ждать от первого месяца осени 2024 года.

Общие тенденции сентября 2024 года

Первый месяц осени пройдёт под влиянием Девы и Весов. Вплоть до 21 сентября Дева будет стимулировать рациональный подход, помогая навести порядок в делах и мыслях. Начало сентября ознаменуется ретроградным движением Урана и возвращением ретро-Плутона в знак Козерога. Эти астрологические события призывают нас притормозить, оглянуться назад и заняться решением старых проблем.

Новолуние в Деве 3 сентября — прекрасное время для планирования, наведения порядка в делах и пересмотра образа жизни.

4 сентября Марс переходит в знак Рака, что усилит эмоциональность и повлияет на принятие решений. В этот период стоит быть готовым к неожиданностям.

С 9 сентября, когда Меркурий войдет в Деву, наступит благоприятное время для анализа и сортировки важного и неважного. 18 сентября откроется коридор затмений. Лунное затмение в Рыбах обострит чувствительность и эмоциональность. В сочетании с влиянием Урана это может подтолкнуть к переменам, однако важно не торопиться с решениями.

22 сентября Солнце переходит в Весы, улучшая коммуникацию и способствуя компромиссам. Это удачное время для восстановления гармонии в отношениях.

23 сентября Венера переходит в страстный Скорпион, делая отношения более интенсивными и глубокими.

Начиная с 26 сентября, под влиянием Меркурия в Весах, общение станет более дипломатичным, но принятие решений может затянуться из-за желания угодить всем.

— В целом сентябрь — многогранный и динамичный месяц, который потребует от нас гибкости и умения адаптироваться к переменам, — предупреждает эксперт.

Астрологический прогноз на сентябрь 2024 для каждого знака Зодиака

Овен: сентябрь призывает вас замедлиться и обратить внимание на свое внутреннее состояние. Уделите время отдыху, медитациям, прогулкам на природе – всему, что поможет восстановить силы и душевное равновесие. В отношениях с партнёрами будьте готовы к важным разговорам и возможным переменам. Проявите чуткость и учитесь находить компромиссы.

В профессиональной сфере вас может ожидать внезапное предложение или новая должность, которая придет благодаря влиятельному покровителю.

Телец: в сентябре у вас появится возможность заявить о себе и продемонстрировать свои способности, что позволит вам выделиться на фоне других. Этот месяц может принести перемены в профессиональной сфере — смена места работы или коллектива. У многих появится желание позаботиться о своем здоровье и скорректировать образ жизни: изменить режим питания, пересмотреть распорядок дня, пройти медобследование или запланировать отпуск. В сентябре вас ждут приятные новости, связанные с детьми, не исключено и пополнение в семье. Кому-то улыбнется удача в лотерее, а кого-то ждет большая любовь.

Близнецы: вас ждёт динамичный месяц, полный общения, новых знакомств и ярких впечатлений. В семейном кругу царит атмосфера любви и взаимопонимания. Возможно, вы решитесь на крупную покупку, ремонт или даже переезд.

В карьере и личных отношениях готовьтесь к важным переменам, которые откроют перед вами новые перспективы.

Рак: Раков в сентябре ожидает активный период, наполненный поездками, общением и деловыми переговорами. Тем, кто ищет сотрудничества с зарубежными партнёрами, откроются новые возможности.

Успешно разрешатся юридические вопросы, будет легко оформить документы и заключить сделки, связанные с недвижимостью, автомобилями или бизнесом. Не исключены переезд, смена работы и появление нового круга общения.

Лев: первая половина сентября благоприятна для решения финансовых вопросов, привлечения инвестиций и поиска новых источников дохода. Не исключено получение наследства или неожиданный возврат старого долга.

Если вы давно мечтали о том, чтобы привлечь финансы в свой проект, сейчас самое время: открыты возможности выйти на новый уровень.

Дева: в этот месяц посвятите время себе и своим потребностям. Позаботьтесь о здоровье, займитесь спортом, отрегулируйте питание и заведите полезные привычки.

В личной жизни и карьере готовьтесь к переменам. Не цепляйтесь за прошлое, откройтесь новому.

Весы: вентябрь приглашает Весов к внутреннему диалогу, и к более глубокому пониманию себя. В этом месяце важно уделить внимание здоровью: отличный вариант — отдых в санатории или путешествие, которое поможет восстановить силы. Занятия спортом, правильное питание, обновление имиджа – все это пойдет на пользу.

Не исключены встречи с людьми из прошлого или неожиданное возвращение к делам, которые вы когда-то отложили.

Скорпион: сентябрь ставит в центр внимания работу с коллективом и умение проявить себя в команде. Используйте этот период, чтобы выгодно отличиться на фоне коллег и продвинуть свои проекты. Не исключено, что напомнят о себе прошлые дела или люди, что может подтолкнуть к смене рода деятельности.

Некоторым представителям знака повезет получить новую должность благодаря тайному покровителю.

Стрелец: в сентябре Стрельцам предстоит проявить личную инициативу и упорство в достижении своих целей. Этот месяц может принести перемены в профессиональной сфере: возможна смена статуса, назначение на новую должность и выход на новый уровень дохода.

Некоторые представители знака могут столкнуться с необходимостью крупных расходов, связанных с семьей: покупка недвижимости, ремонт, строительство или переезд.

Козерог: сентябрь принесет вам много новых интересных встреч и перспективных знакомств. Возможны командировки, много общения, переговоры и подписание важных договоров.

В личной жизни царит атмосфера романтики и взаимопонимания.

Водолей: сентябрь принесет фокус на финансы. Ожидайте активных обсуждений новых возможностей заработка, появления новых клиентов и партнеров, готовых к сотрудничеству. Не исключены инвестиции в ваш бизнес или проект от заинтересованных лиц. Юридические вопросы, которые могли беспокоить вас ранее, разрешатся, возможно, с помощью влиятельных людей или удачного стечения обстоятельств. В личной жизни готовьтесь к переменам.

Этот месяц может стать переломным, вплоть до заключения брака или, наоборот, разрыва отношений. Одиноким представителям знака сентябрь подарит шанс встретить свою судьбу.

Рыбы: Сентябрь – месяц активной работы с партнерами, как в бизнесе, так и в личной жизни. Ожидайте перемен в этих сферах, возможно, появления новых клиентов и даже инвестиций в ваши проекты. Финансовая удача также может проявиться в виде неожиданного наследства, возврата долга, одобрения кредита или его успешного погашения. Несмотря на деловую активность, не забывайте о себе.

Сентябрь — отличное время для укрепления здоровья, формирования полезных привычек, занятий спортом и правильного питания. Удачный момент для смены имиджа.