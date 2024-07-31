Отрезавшей голову «русскому солдату» украинской актрисе вынесли приговор

Украинской актрисе Андрианне Курилец-Кметюк заочно вынесли приговор за съемку в ролике, на котором она отрезает голову «русскому солдату», сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Видео появилось в соцсетях весной 2022 года. Девушка в народном костюме в стиле ИГ* орудовала при помощи серпа. СК возбудил против нее уголовное дело.

В итоге артистку признали виновной в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.

Басманный районный суд приговорил Курилец-Кметюк к пяти годам лишения свободы.

* Деятельность террористической организации запрещена в России.