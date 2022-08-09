«Оторванную руку положили в гроб»: КАМАЗ выехал на обочину и раздавил пешехода на Урале

Стала известна личность погибшего жителя Екатеринбурга, которого 8 июля раздавил КАМАЗ на обочине в Горном Щите, пишет E1.RU.

Выяснилось, что 41-летний водитель грузовика пытался объехать по обочине поворачивавший впереди автомобиль и не заметил пешехода. В итоге 59-летний Михаил Крестьянинов погиб на месте.

«Водитель даже не заметил удара. Как будто на кочку наехал. Его догнал водитель легкового автомобиля и остановил, сказал, что он сбил человека», – отметила дочь пешехода.

Собеседница издания уточнила, что тело ее отца было буквально разорвано колесами грузовика.

«Он лежал весь зашитый, голова и тело. Оторванную руку положили в гроб сверху», – пояснила женщина.

В ГИБДД рассказали, что водитель не был пьян. По словам родственников, погибший достраивал дом в саду и мечтал переехать туда из квартиры.