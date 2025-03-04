Отоларинголог Пружинина рассказала, как защитить свои уши

Врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории Марина Пружинина рассказала: как защитить свой слух? Рекомендации опубликовала официальная страница Рязанской ОКБ ВКонтакте.

📌Самое банальное: не стоит слушать очень громко музыку в наушниках.

📌Если вы дома и используете телевизор, Яндекс колонку или иное оборудование как фон, то уровень его громкости должен быть достаточен для оптимального восприятия, но не более. Длительное воздействие громких звуков спустя время приводит к снижению слуха

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📌Если ваша работа связана с очень громкими звуками, например на производстве, то не стоит забывать о средствах специальной защиты.

📌Современные технологии в списывании: существуют микронаушники, которые закидывают внутрь слухового прохода некоторые студенты. Случается — он там застревает. Но ведь прочитать книгу и узнать что-то новое лучше, чем оглохнуть. Верно?)

📌Не нужно засовывать в слуховой проход инородные тела, включая ватные палочки.

📌Перепад атмосферного давления в самолёте может привести к баротравме, чаще всего лёгкой. При взлете важно рассасывать леденец или глотать слюну.

📌 Делайте в течение дня перерыв — «час тишины».

📌При снижении слуха, боли в ухе, выделениях из уха — необходимо вовремя обратиться к лор-врачу.