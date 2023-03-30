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Четверг, 30 марта, 2023
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Откроют сезон Официальной Рязанской лиги КВН яркие и позитивные команды

На главнуюНовости РязаниКультура

Официальная Рязанская лига начинает новый сезон. Открытие сезона состоится 2 апреля в 19.00 в гостеприимном зале Рязанского дворца молодёжи.

Рязанцев ждёт встреча с яркими, позитивными и самобытными командами. 7info познакомит вас с ними. Кстати, билеты уже появились в продаже, успейте купить.

Команда КВН «Исправимся» (технологический университет им. А.А. Леонова (г. Королёв) — команда из космической столицы России. Ребята «прилетят» в Рязань на электричке… А что вы хотели, Роскосмос и электрички теперь запускает.
Редакторы в других лигах КВН говорят, что шутки про секс с них не считываются, поэтому они шутят про космос.

Откроют сезон Официальной Рязанской лиги КВН яркие и позитивные команды

Ещё одна команда из Москвы — команда КВН «Мы подумаемъ», РосНОУ, Москва. Ребята представились так: «кабачки-дурачки»! Но так ли это?! Увидим на игре в это воскресенье.

Откроют сезон Официальной Рязанской лиги КВН яркие и позитивные команды

Радовать рязанских зрителей в приятный воскресный вечер будет команда КВН «Кларнет Клары» из РГУ имени С.А.Есенина! Любители игры наверняка помнят эту команду. Ребята принимали участие в фестивале Рязанской лиги ещё в 2020 году и вот наконец вернулись в родную и любимую лигу.

Откроют сезон Официальной Рязанской лиги КВН яркие и позитивные команды

О следующей команде из Рязани можно много написать, но лучше прийти и увидеть их на сцене своими глазами. Это «Время первых», Рязанский филиал Московского университета МВД России им.В.Я. Кикотя.

Откроют сезон Официальной Рязанской лиги КВН яркие и позитивные команды

Встречам ещё одну прекрасную команду… на диване! Команда КВН «Диванодамы» из Дмитрова, девчонки — финалистки МСЛ-2.

«Диванодамы» — команда, которая точно докажет, что дикие и забавные выступления могут проходить даже в таком привычном месте, как диван.

Откроют сезон Официальной Рязанской лиги КВН яркие и позитивные команды

И это далеко не все команды-участники предстоящего грандиозного открытия. Совсем скоро мы продолжим наше знакомство!

Напомним, что зал Рязанского дворца молодёжи всегда полон, рязанский зритель тепло принимает команды. Несколько десятков команд, в том числе и рязанских, получили старт в большой «телевизионный» КВН именно из Рязани!

Откроют сезон Официальной Рязанской лиги КВН яркие и позитивные команды

Возрастное ограничение 12+

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