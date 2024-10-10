Четверг, 10 октября, 2024

Отключение света в Рязани прокомментировало региональное министерство ТЭК и ЖКХ

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Изображение от jannoon028 на Freepik

На сайте министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области появилось сообщение о сегодняшнем отключении электричества в Рязани: 

«В результате механического повреждения абонентской кабельной линии в ходе земляных работ, проводимых строительной организацией, вышли из строя два кабеля 6 кВ горэлектросети г. Рязани.

Вследствие чего без напряжения остались потребители на улицах Ленина, Горького, Радищева, Есенина, Фрунзе, Право-Лыбедская, Семашко, Железнодорожная, Гагарина, Дзержинского, Татарская, Чернобаевская, 1-й и 2-й Осенние переулки, Николодворянская, Полонского, Садовая, Пролетарская, Спортивный переулок, Чапаева, Кольцова, Семинарская, Соборная, Ленинского комсомола, Почтовая, Солнечная.

Специалисты завершают ремонтные работы. Электроснабжение будет восстановлено ориентировочно до 21:30».

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Подоляка сообщил о значительных успехах в Курской области

К концу недели в Рязани похолодает

Названа причина масштабного отключения света в центре Рязани

Рязанцы жалуются на сильный запах гари в городе

Более 40 новых грузоотправителей привлек Центр продажи услуг в Рязани с начала года  

Рязанцев приглашают на четвертый общегородской субботник

В Рязанском районе ищут пропавшего 84-летнего мужчину

Необычные синие грибы обнаружили в рязанских лесах

В животноводческом хозяйстве Спасского района у коров обнаружили инфекционное заболевание

В Рязани прошёл День Клепиковского района

В Рязани собирают канцтовары для херсонских школьников и детсадов

В центре Рязани отключился свет, не работают светофоры