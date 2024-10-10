Отключение света в Рязани прокомментировало региональное министерство ТЭК и ЖКХ

На сайте министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области появилось сообщение о сегодняшнем отключении электричества в Рязани:

«В результате механического повреждения абонентской кабельной линии в ходе земляных работ, проводимых строительной организацией, вышли из строя два кабеля 6 кВ горэлектросети г. Рязани.

Вследствие чего без напряжения остались потребители на улицах Ленина, Горького, Радищева, Есенина, Фрунзе, Право-Лыбедская, Семашко, Железнодорожная, Гагарина, Дзержинского, Татарская, Чернобаевская, 1-й и 2-й Осенние переулки, Николодворянская, Полонского, Садовая, Пролетарская, Спортивный переулок, Чапаева, Кольцова, Семинарская, Соборная, Ленинского комсомола, Почтовая, Солнечная.

Специалисты завершают ремонтные работы. Электроснабжение будет восстановлено ориентировочно до 21:30».