Отключение холодной воды в Рязани 5 декабря 2024 года

Экс-директора рязанской школы-интерната осудят за мошенничество с деньгами сотрудников

С сентября 2020 года по ноябрь 2023 года обвиняемая похитила более 5,3 млн рублей, потратив их на закупку материалов для постройки и ремонта своего дома.