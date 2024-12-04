Отключение холодной воды в Рязани 5 декабря 2024 года

Водоканал Рязани предупредил о временном отключении холодного водоснабжения 5 декабря 2024 года с 09:30 до 17:00. Без воды останутся следующие адреса:
Улицы и дома:
- Братиславская: дома с 1 по 17 (нечётная сторона).
- Гоголя: дома с 3 по 39 (нечётная сторона), с 4 по 36 (чётная сторона) — включая корпуса.
- Островского: дома с 3 по 17 (нечётная сторона), с 4 по 16 (чётная сторона).
- Полетаева: дома с 1 по 15 (нечётная сторона), с 2 по 16 (чётная сторона) — включая корпуса.
- Толстого: дома 2/22, 3, 4/19, 6/20, 8, 8а, 10, 12, 12а, 14/19.
- Чернышевского: дома 3, 4, 6, 6а, 8, 8а, 10, 16-16а.
Учреждения, которые окажутся без воды:
- Улица Гоголя:
- Дом №5: Детская музыкальная школа №5 имени В. Ф. Бобылёва.
- Дом №37а: Детский сад №136.
- Улица Островского:
- Дом №4: Детский сад №160.
- Дом №15а: Детский сад №12.
- Улица Полетаева:
- Строение №14: Гимназия №5.
- Улица Толстого:
- Дом №5: Школа №37.
- Улица Чернышевского:
- Дом №7 и 7а: Управление Росгвардии по Рязанской области.
Дополнительные объекты:
- ВНС Парковая-Братиславская: дом №4.