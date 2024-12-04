Среда, 4 декабря, 2024
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Отключение холодной воды в Рязани 5 декабря 2024 года

Дата публикации

Алексей Самохин
Фото: Pxhere

Водоканал Рязани предупредил о временном отключении холодного водоснабжения 5 декабря 2024 года с 09:30 до 17:00. Без воды останутся следующие адреса:

Улицы и дома:

  • Братиславская: дома с 1 по 17 (нечётная сторона).
  • Гоголя: дома с 3 по 39 (нечётная сторона), с 4 по 36 (чётная сторона) — включая корпуса.
  • Островского: дома с 3 по 17 (нечётная сторона), с 4 по 16 (чётная сторона).
  • Полетаева: дома с 1 по 15 (нечётная сторона), с 2 по 16 (чётная сторона) — включая корпуса.
  • Толстого: дома 2/22, 3, 4/19, 6/20, 8, 8а, 10, 12, 12а, 14/19.
  • Чернышевского: дома 3, 4, 6, 6а, 8, 8а, 10, 16-16а.

Учреждения, которые окажутся без воды:

  • Улица Гоголя:
    • Дом №5: Детская музыкальная школа №5 имени В. Ф. Бобылёва.
    • Дом №37а: Детский сад №136.
  • Улица Островского:
    • Дом №4: Детский сад №160.
    • Дом №15а: Детский сад №12.
  • Улица Полетаева:
    • Строение №14: Гимназия №5.
  • Улица Толстого:
    • Дом №5: Школа №37.
  • Улица Чернышевского:
    • Дом №7 и 7а: Управление Росгвардии по Рязанской области.

Дополнительные объекты:

  • ВНС Парковая-Братиславская: дом №4.
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