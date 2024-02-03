Отходный манёвр: перспектива создания большого мусорного полигона под Рязанью вызвала протест и непонимание

По данным всезнающей статистики, в среднем за год жители Рязанской области выбрасывают около 455,5 тысячи тонн твёрдых коммунальных отходов, то есть по 400 с лишним килограммов на человека. Весь этот мусор надо утилизировать, а в идеале перерабатывать и давать ему вторую жизнь в виде производства различных товаров. Но для нашего региона это пока лишь красивая сказка.

Почти весь ненужный людям хлам, а иногда и мусор из соседних регионов хранится на больших и маленьких свалках, которые есть практически в каждом районе области. Число этих полигонов не убавляется. Количество привозимых туда отходов возрастает, что ухудшает экологию и делает среду обитания десятков тысяч рязанцев всё менее приятной для проживания.

Плоды возмущения

Не случайно, пусть и не подтверждённая официально информация о строительстве полигона складирования и захоронения отходов на участке площадью 100 гектар в 12 километрах от Рязани близ деревни Агарково возмутила и взбудоражила жителей многих населенных пунктов. Недалеко от потенциальной свалки лес, колодцы местных жителей, река Шумка, которая впадает в Павловку ,а та через Трубеж несёт свои воды в Оку. Опасность складирования в этих местах отходов различного класса опасности очевидна. Сельчане не ограничились кухонными протестами и, как пишут наши коллеги из Рязанского выпуска «Новой газеты», выпустили несколько возмущённых обращений на специально созданном ютуб-канале и подали иски в суд, дабы отменить постановление главархитектуры о смене вида разрешённого использования земель близ Агаркова.

Сгладить протест

Региональные власти на народный гнев отреагировали на удивление оперативно. В середине января региональное министерство ТЭК и ЖКХ прокомментировало создавшуюся ситуацию

Данный участок рассматривается как одно из возможных мест для строительства высокотехнологичного мусороперерабатывающего комплекса. Создание таких комплексов позволит кардинально сократить количество захораниваемых отходов в регионе. На сегодняшний день подписанного соглашения на реализацию каких-либо проектов в отношении участка нет. К инвестированию в данную сферу проявляет интерес широкий круг инвесторов. На различных площадках проводятся совещания, обсуждения, проработка поданных предложений. Будущее отрасли не за свалками и полигонами, а за заводами по сортировке и переработке мусора,- утверждают представители ведомства.

Вполне прогрессивная позиция, заслуживающая уважения. Но, как говорится, есть один нюанс. Ещё в мае прошлого года региональное правительство заключило концессионное соглашение о строительстве на территории области четырёх полигонов для складирования отходов и пяти мусоросортировочных станций. Но Рязанского района в этом списке нет. Видимо, почувствовав эту нестыковку, на финише января профильное министерство ответило одному из протестующих селян, что вопрос о размещении объекта по обращению с отходами на этой территории рассматривается, но окончательно не решён.

Понятно, что в преддверии президентских выборов любые организованные протесты региональным властям не выгодны. Отсюда и стремление успокоить общественность.

С другой стороны, создание крупной свалки, не предусматривающей качественную переработку отходов, в любой части региона — это скандальный и бесперспективный шаг. Строительство высокоэкологичного предприятия, где мусор будут превращать в сырье для производства нужных обществу товаров, — дело дорогостоящее, но благое.