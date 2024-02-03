Суббота, 3 февраля, 2024
На главнуюАкценты

Отходный манёвр: перспектива создания большого мусорного полигона под Рязанью вызвала протест и непонимание

7info7
Изображение от wirestock на Freepik
spot_img

По данным всезнающей статистики, в среднем за год жители Рязанской области выбрасывают около 455,5 тысячи тонн твёрдых коммунальных отходов, то есть по 400 с лишним килограммов на человека. Весь этот мусор надо утилизировать, а в идеале перерабатывать и давать ему вторую жизнь в виде производства различных товаров. Но для нашего региона это пока лишь красивая сказка.

Почти весь ненужный людям хлам, а иногда и мусор из соседних регионов хранится на больших и маленьких свалках, которые есть практически в каждом районе области. Число этих полигонов не убавляется. Количество привозимых туда отходов возрастает, что ухудшает экологию и делает среду обитания десятков тысяч рязанцев всё менее приятной для проживания.

Плоды возмущения

Не случайно, пусть и не подтверждённая официально информация о строительстве полигона складирования и захоронения отходов на участке площадью 100 гектар в 12 километрах от Рязани близ деревни Агарково возмутила и взбудоражила жителей многих населенных пунктов. Недалеко от потенциальной свалки лес, колодцы местных жителей, река Шумка, которая впадает в Павловку ,а та через Трубеж несёт свои воды в Оку. Опасность складирования в этих местах отходов различного класса опасности очевидна. Сельчане не ограничились кухонными протестами и, как пишут наши коллеги из Рязанского выпуска «Новой газеты», выпустили несколько возмущённых обращений на специально созданном ютуб-канале и подали иски в суд, дабы отменить постановление главархитектуры о смене вида разрешённого использования земель близ Агаркова.

Сгладить протест

Региональные власти на народный гнев отреагировали на удивление оперативно. В середине января региональное министерство ТЭК и ЖКХ прокомментировало создавшуюся ситуацию

Данный участок рассматривается как одно из возможных мест для строительства высокотехнологичного мусороперерабатывающего комплекса. Создание таких комплексов позволит кардинально сократить количество захораниваемых отходов в регионе. На сегодняшний день подписанного соглашения на реализацию каких-либо проектов в отношении участка нет. К инвестированию в данную сферу проявляет интерес широкий круг инвесторов. На различных площадках проводятся совещания, обсуждения, проработка поданных предложений. Будущее отрасли не за свалками и полигонами, а за заводами по сортировке и переработке мусора,- утверждают представители ведомства.
Вполне прогрессивная позиция, заслуживающая уважения. Но, как говорится, есть один нюанс. Ещё в мае прошлого года региональное правительство заключило концессионное соглашение о строительстве на территории области четырёх полигонов для складирования отходов и пяти мусоросортировочных станций. Но Рязанского района в этом списке нет. Видимо, почувствовав эту нестыковку, на финише января профильное министерство ответило одному из протестующих селян, что вопрос о размещении объекта по обращению с отходами на этой территории рассматривается, но окончательно не решён.
Понятно, что в преддверии президентских выборов любые организованные протесты региональным властям не выгодны. Отсюда и стремление успокоить общественность.

С другой стороны, создание крупной свалки, не предусматривающей качественную переработку отходов, в любой части региона — это скандальный и бесперспективный шаг. Строительство высокоэкологичного предприятия, где мусор будут превращать в сырье для производства нужных обществу товаров, — дело дорогостоящее, но благое.

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

3 февраля 1966 года советская станция впервые совершила мягкую посадку на Луну

Новости мира
Станция проработала 75 часов. За это время она послала на Землю фотопанораму поверхности Луны. Также было проведено семь сеансов радиосвязи для передачи научной информации.

Нумеролог назвала самый денежный день февраля 2024

Новости мира
Прибыльной окажется целая череда дат, но в одну из них вероятнее всего поймать финансовую удачу за хвост.

4 февраля нельзя лениться. Строжайшие запреты дня Тимофея Полузимника

Новости мира
Какие необычные приметы праздника дошли до наших дней и непременно сбываются?

На улице Циолковского случилось ДТП

Новости Рязани
Автомобиль, по всей видимости, не вписался в поворот.

Рязанцы вновь пожаловались на мешающие проезду фуры в посёлке Карцево

Администрация
Из-за стоящих в посёлке фур регулярно происходят задержки транспорта маршрута №77. О том, как решается эта проблема, сообщили в администрации.