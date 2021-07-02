Отели Турции начали предлагать скидки до 40%

Некоторые турецкие отели стали предлагать российским туристам скидки до 40%, но действуют они не больше суток, сообщили «Известиям» в пресс-службе туроператора «Интурист».
Там добавили, что скидки на проживание в некоторых отелях сейчас могут достигать 40%, как при раннем бронировании. Но особенность скидки в том, что действует она очень короткое время: сегодня цена одна — а завтра уже другая, дороже на десятки тысяч рублей. Такие предложения нужно отслеживать на сайте туроператора.
При этом самые дорогие курорты Турции — Белек и Сиде, добавили в пресс-службе туроператора TEZ TOUR.
Полностью читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»: Класс для экономных: где отдохнуть за границей в июле за 25 тыс. рублей.