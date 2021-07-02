Отели Турции начали предлагать скидки до 40%

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Некоторые турецкие отели стали предлагать российским туристам скидки до 40%, но действуют они не больше суток, сообщили «Известиям» в пресс-службе туроператора «Интурист».

— С момента открытия Турции прошло уже почти две недели, за это время отельеры и туроператоры смогли оценить загрузку объектов. Там, где гостиницы и операторы видят нехватку спроса, начинается моментальное снижение цен. То же самое с рейсами — если из какого-то города они востребованы недостаточно, авиабилеты дешевеют, —рассказали в пресс-службе компании.

Там добавили, что скидки на проживание в некоторых отелях сейчас могут достигать 40%, как при раннем бронировании. Но особенность скидки в том, что действует она очень короткое время: сегодня цена одна — а завтра уже другая, дороже на десятки тысяч рублей. Такие предложения нужно отслеживать на сайте туроператора.

— Самые низкие цены на отдых в Турции сейчас предлагают курортные поселки Аланьи. Отели Кемера также начали снижать цены и выходить в топ наиболее доступных по цене, — заметили в «Интуристе».

При этом самые дорогие курорты Турции — Белек и Сиде, добавили в пресс-службе туроператора TEZ TOUR.

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