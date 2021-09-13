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Отец жертв крушения МН17 выдвинул версию о магии числа семь

7info
Отец жертв крушения МН17 выдвинул версию о магии числа семь

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Гражданин Нидерландов Эверт ван Зайтвелд, двое детей которого погибли при крушении рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» на востоке Украины в 2014 году, выдвинул версию о магии числа семь. Об этом сообщает РИА Новости.

Зайтвелд выступает на слушаниях по делу в Голландии. Он заметил, что цифра 7 есть в номере рейса — МН17, в дате трагедии — 17.07.2014, типе самолёта Boeing 777. Кроме того, на лайнере летели граждане 17 стран, рейс выполнялся в течение 17 лет.

Голландец считает, что самолёт был сбит преднамеренно, чтобы изменить ход конфликта на востоке Украины. Рейс был выбран неслучайно — Нидерланды и Малайзия страны небольшие. Если бы сбили лайнер одной из ведущих стран, ситуация была бы совершенно другой.

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