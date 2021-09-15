Отец пятерых детей изнасиловал и убил пенсионерку в Подмосковье

Жители подмосковного Бужанинова рассказали о подробностях биографии одного из мигрантов, который задержан по подозрению в изнасиловании и убийстве 67-летней пенсионерки, пишет МК.

Утверждается, что им оказался Рахмонкул Хамидов, который представлялся всем как Роман. Он рассказывал, что на родине у него большая семья – жена и пятеро детей.

По словам сельчан, мужчина заигрывал с местной продавщицей и предлагал ей отношения.

Сообщается, что злоумышленники из СНТ «Приозерный» работали на строительстве дома. Они часто покупали в сельском магазине алкоголь. Мужчин довольно редко видели трезвыми.