Во время Рождественского поста, который начнётся 28 ноября и продлится до 6 января следующего года, православная церковь рекомендует воздерживаться от употребления алкоголя. Однако в отдельных случаях допускается немного вина. Об этом «Газете.Ru» рассказал священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко (отец Николай).

«Рождественский пост позволяет употреблять вино в небольших количествах. Но, конечно, это не должно быть регулярным и превышать меру. Важно помнить, что во время поста лучше всего отказаться от алкоголя, а бокал вина воспринимать лишь как временное, незначительное послабление», — отметил отец Николай.

Священник подчеркнул, что неумеренное потребление спиртного противоречит духу поста, который направлен на очищение души и подготовку к празднику Рождества Христова.

На период поста приходятся несколько значимых церковных праздников, такие как Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря и день памяти святого Николая Чудотворца 19 декабря. В эти дни допускаются послабления, например, разрешается употреблять рыбу. Новый год, который также выпадает на время поста, считается светским праздником, и церковными канонами он не предусматривает никаких послаблений.