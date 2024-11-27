Отец Николай: Рождественский пост позволяет употреблять вино в небольших количествах

Во время Рождественского поста, который начнётся 28 ноября и продлится до 6 января следующего года, православная церковь рекомендует воздерживаться от употребления алкоголя. Однако в отдельных случаях допускается немного вина. Об этом «Газете.Ru» рассказал священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко (отец Николай).
Священник подчеркнул, что неумеренное потребление спиртного противоречит духу поста, который направлен на очищение души и подготовку к празднику Рождества Христова.
На период поста приходятся несколько значимых церковных праздников, такие как Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря и день памяти святого Николая Чудотворца 19 декабря. В эти дни допускаются послабления, например, разрешается употреблять рыбу. Новый год, который также выпадает на время поста, считается светским праздником, и церковными канонами он не предусматривает никаких послаблений.