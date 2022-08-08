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Отец и старший брат погибли на глазах 5-летнего мальчика

В Теньгушевском районе Мордовии на глазах 5-летнего мальчика утонули его отце и старший брат. Об этом 8 августа пишет stolica-s.su.

Мужчина вместе с сыновьями 5 и 15 лет приехал купаться на реку Мокша. Место семья выбрала непопулярное у местных жителей, так как в реку там сбрасывают неочищенные канализационные стоки.

Отец и старший сын зашли в воду, нырнули и больше не выплыли. Маленький мальчик, оставшись один, некоторое время ждал на берегу, а затем пошёл в деревню, которая находится в двух километрах.

По пути ребёнок встретил женщину, которой рассказал о случившемся. На место вызвали спасателей.

Пропавшие пока не обнаружены.

— Говорят, что для этого отрезка реки характерны водовороты и омуты, в некоторых местах глубина доходит до 7 метров, — отмечает издание.

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