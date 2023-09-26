Отделение СФР по Рязанской области возместило расходы на охрану труда более 200 работодателей региона

Ежегодно с целью сокращения производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников страхователи могут воспользоваться правом на финансирование мероприятий по охране труда. В этом году соответствующее разрешение получили 205 работодателей Рязанской области на сумму свыше 80 миллионов рублей.

Средства предусмотрены на медицинские осмотры, приобретение средств индивидуальной защиты, аптечки для оказания первой помощи, проведение специальной оценки условий труда, обучение по охране труда, санаторно-курортное лечение работников и т. д. Оплата предупредительных мер осуществляется страхователем за счет собственных средств с последующим их возмещением из бюджета Социального фонда России в пределах суммы, согласованной с территориальным органом фонда.

На финансовое обеспечение предупредительных мер страхователь может направить до 20% сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, которые были начислены за предшествующий календарный год. При этом он может увеличить сумму до 30% страховых взносов, если обеспечит своих сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста санаторно-курортным лечением.

Для возмещения расходов страхователям, получившим разрешение на финансирование предупредительных мер, необходимо обратиться с соответствующим заявлением в Отделение СФР по Рязанской области с представлением документов, подтверждающих произведенные расходы. Сделать это нужно не позднее 15 декабря 2023 года