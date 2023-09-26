Вторник, 26 сентября, 2023
На главнуюНовости Рязани

Отделение СФР по Рязанской области возместило расходы на охрану труда более 200 работодателей региона

7info
рубли
Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

Ежегодно с целью сокращения производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников страхователи могут воспользоваться правом на финансирование мероприятий по охране труда. В этом году соответствующее разрешение получили 205 работодателей Рязанской области на сумму свыше 80 миллионов рублей.

Средства предусмотрены на медицинские осмотры, приобретение средств индивидуальной защиты, аптечки для оказания первой помощи, проведение специальной оценки условий труда, обучение по охране труда, санаторно-курортное лечение работников и т. д. Оплата предупредительных мер осуществляется страхователем за счет собственных средств с последующим их возмещением из бюджета Социального фонда России в пределах суммы, согласованной с территориальным органом фонда.

На финансовое обеспечение предупредительных мер страхователь может направить до 20% сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, которые были начислены за предшествующий календарный год. При этом он может увеличить сумму до 30% страховых взносов, если обеспечит своих сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста санаторно-курортным лечением.

Для возмещения расходов страхователям, получившим разрешение на финансирование предупредительных мер, необходимо обратиться с соответствующим заявлением в Отделение СФР по Рязанской области с представлением документов, подтверждающих произведенные расходы. Сделать это нужно не позднее 15 декабря 2023 года

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации