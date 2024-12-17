Отделение СФР по Рязанской области упрощает работодателям возмещение затрат на охрану труда

С 2025 года изменились правила компенсации работодателям затрат на предупредительные меры, за счет которых компании сокращают производственный травматизм и профессиональные заболевания.

Теперь работодатели будут предоставлять в Отделение СФР по Рязанской области только заявление и план финансового обеспечения предупредительных мер. Ранее для получения компенсации был необходим более объемный пакет документов.

После выполнения всех предупредительных мер или хотя бы одной предупредительной меры работодатель обращается в Отделение СФР по Рязанской области с заявлением о возмещении произведенных расходов на оплату предупредительных мер. Если представленные документы, подтверждающие произведенные расходы, потребуется откорректировать, то это можно будет сделать в течение 5 рабочих дней.

Обновление порядка предоставления компенсации затрат на охрану труда направлено на создание более гибкой и доступной системы поддержки работодателей, а также снижение рисков производственного травматизма. Упрощенный процесс получения финансовых средств позволит повысить уровень безопасности на рабочих местах и защитить здоровье еще большего количества работников.

Если у вас остались вопросы, их можно задать по единому номеру регионального контакт-центра для консультирования страхователей: 8 (4912) 29-70-77 (звонок бесплатный, понедельник – четверг: с 09:00 до 18:00, пятница: с 09:00 до 16:45).