Отделение Российского исторического общества открылось в Рязани

В Рязани появилось отделение Российского исторического общества. Об этом сообщает телеграм-канал РИО.
В РГУ имени С.А. Есенина 11 марта прошло первое учредительное заседание отделения РИО в области. Создать отделение в регионе предложила инициативная группа из представителей ведущих научно-образовательных и культурных учреждений Рязанской области.
Отделение РИО в Рязанской области будет площадкой для выработки экспертного мнения по самым разным вопросам, которые могут быть важны для области. Об этом сообщил председатель Правления РИО Руслан Гагкуев.
На пост председателя Совета отделения РИО в Рязанской области предложили кандидатуру исполняющего обязанности ректора РГУ имени С.А. Есенина Дмитрия Бокова. Решение примут на собрании Российского исторического общества.