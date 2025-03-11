Отделение Российского исторического общества открылось в Рязани

В Рязани появилось отделение Российского исторического общества. Об этом сообщает телеграм-канал РИО.

В РГУ имени С.А. Есенина 11 марта прошло первое учредительное заседание отделения РИО в области. Создать отделение в регионе предложила инициативная группа из представителей ведущих научно-образовательных и культурных учреждений Рязанской области.

«Мы все прекрасно знаем, чем занимается Российское историческое общество. Это прежде всего сохранение исторической правды, национальной памяти на основе достоверной, объективной, подтверждённой информации. Это особенно важно в год 80-летия Великой Победы, в Год защитника Отечества. И это особенно важно, когда у нас прямо на глазах постоянно пытаются переписать историю», — отметил Павел Малков.

Отделение РИО в Рязанской области будет площадкой для выработки экспертного мнения по самым разным вопросам, которые могут быть важны для области. Об этом сообщил председатель Правления РИО Руслан Гагкуев.

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На пост председателя Совета отделения РИО в Рязанской области предложили кандидатуру исполняющего обязанности ректора РГУ имени С.А. Есенина Дмитрия Бокова. Решение примут на собрании Российского исторического общества.