От душевного подъёма до подавленности: астролог Глоба рассказал, какой будет неделя с 14 по 20 октября



Неделя с 14 по 20 октября пройдёт под девизом «невозможно изменить мир, не меняясь». О том, что ожидать в предстоящие семь дней, рассказал в своём telegram-канале популярный астролог Богдан Глоба.

Это будет неделя эмоционального подъёма, громких заявлений и отстаивания собственной правды. Выигрывают те, кто не боится быть на острие. Нужно смело представлять себя, продвигать идеи и стучаться в двери к людям, которые смогут помочь. Словом, будьте отважнее, и многое получится.

Венера переходит в знак Стрельца в четверг. В огненном знаке чувственная планета дает яркие эмоции, сильные и стремительные чувства, а также желание непременно завоевать предмет своей симпатии. Если давно хотели сделать шаг навстречу Судьбе, самое время попробовать.

Полнолуние в четверг обострит чувства и обнажит эмоции. Тонкие натуры вполне могут ощутить душевный дисбаланс, беспокойство и даже подавленность.

— Гоните эти чувства прочь или просто перетерпите – уйдет Полнолуние, а с ним успокоится и внутренний мир, — советует Глоба.

Природа продолжает свои яростные капризы. Водная, воздушная и огненная стихии всё по-прежнему будут проявляться неспокойствием. В общественной сфере бурные обсуждения устоявшихся ценностей и новых норм. Мир движется вперёд, всё трансформируется и меняется. Но многие цепляются за старое как за последнюю соломинку разумного, как им кажется, мира. Конечно, это не значит, что нужно очертя голову бросаться за новшествами. Всё требует обсуждения, осмысления и разумного подхода.

Для личности время отстаивать себя в самых разных вопросах. Иногда кажется, что всё идёт своим чередом и происходящее – норма. Но желание улучшить жизнь и трансформировать пространство естественны для любого человека. Здесь главное не стесняться выступить в новом качестве.

В рабочей сфере дела закручиваются и развиваются стремительно. Держите свой флаг по ветру! Не оглядывайтесь на конкурентов и партнеров, у которых что-то не получилось. Не время для кадровых перестановок. А вот вложения в расширение дел как раз будут очень своевременны.

Личные отношения в такой период вполне могут дать трещину. Если дорожите ими, то постарайтесь прийти к общему знаменателю. Но если сохранить имеющиеся отношения никак не получается, отпустите партнёра и не держите сердца. В конце концов, иногда люди более счастливы порознь, чем вместе.

14 октября, понедельник: утро проверяет на прочность и заставляет принимать волевые решения. Но уже после полудня те, кто не выбился из сил, получат неплохие перспективы. Конфликты на ровном месте. Не вступайте в споры, а сосредоточьтесь на важном.



15 октября, вторник: начало дня вновь подбрасывает непростые задачи. Справиться с ними поможет опыт и поддержка более опытных товарищей. Не бойтесь просить помощи. Вечер уносит негатив и сулит приятные встречи.



16 октября, среда: с самого утра врывайтесь в рабочую суету. Идеи витают в воздухе и ждут тех, кто способен их реализовать. Будьте открыты новому и фиксируйте всё, что приходит в голову. Удача в делах для смелых и решительных.



17 октября, четверг: события вокруг Полнолуния не оставляют равнодушным. Избегайте скандалов и тех, кто ведёт себя неадекватно. Держитесь тех, кто с вами на одной волне. Именно с такими людьми получится реализовать задуманное. Вечер взрывной.



18 октября, пятница: утро приоткрывает завесу истины и приносит ответы – нужно просто задавать правильные вопросы. Удачи для тех, кто способен действовать в экстремальных обстоятельствах. Вечером безумная активность переходит в спокойное русло. Ждите приятных знакомств.



19 октября, суббота: сутра спешите решить финансовые вопросы и сделать важные дела. Если останутся силы, то помогите близким, но не перетруждайтесь. День удачен для тех, кто умеет быстро перестраиваться и менять планы. Вечер спорный.



20 октября, воскресенье: возвращаются связи и старые добрые отношения. Возможен возврат давних партнёров. Держите в голове только хорошее, и будет вам удача.