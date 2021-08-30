Осуждённый за пьяную езду рязанец вновь попался нетрезвым за рулём

За самое грубое нарушение ПДД предстанет перед судом житель Ермишинского района Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

26-летний молодой человек неоднократно привлекался сотрудниками Госавтоинспекции за управление ТС в состоянии опьянения. 28 августа, примерно в 20:40, на 49-м километре автодороги «Сасово – Восход – Кадом» экипаж ДПС ОГИБДД МО МВД России «Сасовский» в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий «Нетрезвый водитель» заметил водителя, двигавшегося на мотоцикле «Иж-Планета 3». В поведении мотоциклиста на дороге явно усматривались признаки неадекватного поведения. Кроме того, он двигался без мотошлема.

Инспекторы потребовали от водителя остановиться. В ходе общения у мужчины обнаружились явные признаки алкогольного опьянения, такие как запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, покраснение кожных покровов лица и другие. Результат освидетельствования составил 0,255 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что значительно превышает предельно допустимую концентрацию. У мужчины также не было при себе необходимых документов.

Установив личность водителя, инспекторы выяснили, что молодой ермишинец с 2018 года трижды привлекался к ответственности за езду в нетрезвом виде. Причем в третий раз, 10 мая 2020 года, он уже был привлечен к уголовной ответственности с назначением, помимо всего прочего, 200 часов исправительных работ. Суммарный срок лишения права управления ТС для мужчины в настоящий момент составляет 5 лет и 4 месяца.

Теперь же ему грозит еще более строгая ответственность. Его действия образуют состав уголовного преступления, предусмотренного новой, вступившей в силу 12 июля текущего года, ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление ТС лицом, находящимся в состоянии опьянения, и имеющим судимость за совершение преступления в состоянии опьянения). Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет, либо исправительные работы на срок до трех лет и другие.