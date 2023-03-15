Осуждённый пожизненно убийца трёх человек задушил сокамерника, испортившего воздух

В Екатеринбурге суд вынес приговор 39-летнему Денису Сабурову, ранее получившему пожизненное заключение за убийство родственников. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Пожизненный срок Сабурову суд назначил весной 2021 года. Ранее он убил своего старшего брата, его жену и 19-летнюю дочь. Молодая девушка умерла в больнице через месяц после нападения. У неё осталась дочь, которую воспитывает тётя.

Причиной убийства стала квартира, оставленная матерью в наследство старшему сыну.

После оглашения приговора, уже в СИЗО, осуждённый убил сокамерника. Мужчина находился в камере для арестантов, проходящих лечение или с отклонениями психики. Сабуров сделал верёвку и около 5 утра задушил сокамерника, обвиняемого в развратных действиях.

В показаниях Сабурова говорилось, что он убил сокамерника из-за того, что от него был плохой запах. Кроме этого, тот «портил воздух».

Адвокат просил оправдать подзащитного, так как его вменяемость остаётся под вопросом. Но суд решил иначе, назначив 9,5 лет лишения свободы. Дополнительно к пожизненному сроку.

Приговор в законную силу не вступил.