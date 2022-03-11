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Пятница, 11 марта, 2022

Осуждены убившие бомжей рязанские подростки

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Осуждены убившие бомжей рязанские подростки

7info7
Фото: СУ СК РФ по Рязанской области

В Рязани вынесли приговор подросткам, убивших двоих мужчин без определённого места жительства, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

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Трагедия произошла 5 июля прошлого года. Следствием установлено, что обвиняемые подростки 2004 и 2005 годов рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избили, а затем утопили в пруду двух мужчин за отказ дать им сигареты. После совершённого убийства они скрылись с места происшествия.

В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий преступление было раскрыто в кратчайшие сроки. Подростки были задержаны и заключены под стражу. Ход и результаты расследования уголовного дела находились на контроле председателя СК России. В ходе следствия злоумышленники признали свою вину.

Суд назначил им наказание в виде лишения свободы: старшему — 9 лет колонии, младшему — 8,5 лет колонии.

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Приговор не вступил в законную силу.

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