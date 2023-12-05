Осужденные к принудительным работам украшают Рязань к Новому году

Осужденные к принудительным работам, трудоустроенные в Дирекции благоустройства города, украшают городские искусственные ели. На площади Ленина работы начались с монтажа гирлянд. Завершить украшение центральной ели планируется до конца недели.

По словам начальника участка по комплексному обслуживанию объектов благоустройства ДБГ Андрея Баранова, осужденные к работе относятся ответственно, нареканий нет, сегодня украшают еще одну ель у ДК «Приокский».

В работах по украшению Рязани к новогодним праздникам задействовано 14 человек из числа осужденных к принудительным работам. В планах нарядить более 20 праздничных деревьев. Работы по украшению завершатся 15 декабря.

УФСИН России по Рязанской области и МБУ «Дирекция благоустройства города» сотрудничают с июля этого года. Взаимодействие помогает решать проблему кадрового голода: на сегодняшний день на предприятии трудоустроено 84 человека, которые отбывают наказание в исправительных центрах. Рабочий день осужденных длится 8 часов, с перерывом на обед. Средняя заработная плата в Дирекции благоустройства составляет 27,5 тысяч рублей.