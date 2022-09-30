Островок азиатской культуры в Москве: краски Индии в гурудваре

Сикхизм – самая молодая религия в мире, которая зародилась на стыке двух, в свое время, враждующих лагерей — последователей ислама и индуизма.

Главная святыня верующих располагается территориально на севере Индии в штате Пенджаб, в священном городе Амритсар, названного в честь озера, на берегу которого воздвигнут Золотой Храм Хармандир-Сахиб.

Отличительной чертой приверженцев-мужчин можно выделить ношение тюрбанов на ежедневной основе и присутствие бороды, которую бережно отращивают, скручивают и прячут под тот же самый тюрбан. Почему так происходит? Все дело в пяти столпах, так называемых «пять К» символов веры:

kesh – волосы,как дар Бога и один из источников силы

kanga – гребень, олицетворение чистоты тела и ума

kara – металлический браслет, неразрывная связь с Богом

kirpan – маленький кинжал, «защищай, но не нападай», поддержание мира и гармонии

kacchera – шорты-трусы, напоминающие о борьбе со страстями и самоконтроле

После обряда посвящения вышеперечисленные предметы должен иметь при себе каждый, вне зависимости от пола.

В наши дни молодежь может заменять или не использовать часть символики (например, отдавая предпочтение не тюрбану, а другому головному убору). Но посещение храма остается важным для многих почитателей религии и ее основателя гуру Нанака.

В Москве есть возможность прикоснуться к традиционным верованиям и заглянуть в гурудвару (от «дверь к гуру») – богослужебное архитектурное сооружение для сикхов. После волны «коронавируса» часы приема для посетителей иных вероисповеданий изменились: каждое воскресенье с 12:00 начало службы.

При входе в гурудвару нужно предъявить паспорт (у частых гостей данные не запрашивают). На втором этаже в гардеробную необходимо сдать верхнюю одежду и обувь, вход в основной зал обязательно босиком.

Основной зал поделен на две части: правая для мужчин, левая для женщин. В конце зала по центру находится место для священного писания (по совместительству нареченного последним учителем) – Гуру Грантх Сахиб. В книге заключены собрания религиозных гимнов сикхов.

Большая часть службы для прихожан проходит в положении «сидя» на ковре, который покрывает весь периметр помещения.

Под аккомпанемент музыкальных инструментов, нараспев, звучат священные тексты, в то время как в соседней комнате уже вовсю происходит подготовка к бесплатной трапезе для всех желающих: национальная кухня, вобравшая в себя яркие краски индийских специй. Лепешка чапати, дал (горох), рис, салат и молочный десерт – все было необыкновенно вкусно.