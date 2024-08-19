С приближением 1 сентября родители спешат подготовить детей к школе, что создает идеальные условия для активности мошенников. «Известия» рассказали о самых распространенных схемах обмана, которые злоумышленники могут использовать в преддверии Дня знаний 2024 года, а также о том, как не стать жертвой аферистов.

Почему 1 сентября привлекает мошенников?

Эксперты отмечают, что тематика Дня знаний интересует мошенников по нескольким причинам. Во-первых, это всероссийский праздник, который вызывает широкий отклик у пользователей. Во-вторых, предложения мошенников часто связаны с деньгами и личными данными, что делает их особенно опасными. Родители, спешащие подготовиться к школе, могут попасть в ловушку обещаний о больших скидках или подарках.

Распространенные схемы мошенничества

Фальшивые скидки и подарочные сертификаты: Мошенники создают фейковые сайты и аккаунты, предлагая выгодные предложения на школьные товары. В действительности, такие сайты крадут личные данные или финансовые средства. Фейковые розыгрыши: Злоумышленники могут проводить конкурсы с обещанием ценных призов, таких как школьные принадлежности или гаджеты. Однако для получения приза необходимо предоставить личные данные, которые потом используются для мошенничества. Фишинговые сайты: Мошенники могут предлагать покупку цветов и подарков для учителей через поддельные сайты, которые крадут финансовую информацию.

Как защититься от мошенничества?

Эксперты по кибербезопасности рекомендуют:

Проверять подлинность сайтов и предложений. Пользуйтесь только проверенными приложениями и веб-сайтами.

Пользуйтесь только проверенными приложениями и веб-сайтами. Избегать ввода личных данных на подозрительных сайтах. Не доверяйте рассылкам, обещающим щедрые скидки или подарки.

Не доверяйте рассылкам, обещающим щедрые скидки или подарки. Использовать защитное программное обеспечение, которое предупредит о переходе на фишинговые сайты.

Будьте внимательны, и подготовка к 1 сентября пройдет безопасно и без неприятных сюрпризов.