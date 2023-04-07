Оставившую в туалете надпись жительницу Касимова оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Жительницу Касимова, которая оставила надпись на кабинке туалета в одном из ТЦ города, оштрафовали за дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе районного суда.

Женщине назначили штраф 30 тысяч рублей. Сам инцидент произошёл в январе.

Напомним, камера видеонаблюдения, которая находилась в коридоре, запечатлела, как 44-летняя жительница Касимова входит в кабинку, на двери которой нет надписи. А когда она выходит, надпись уже появилась на двери.