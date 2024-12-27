Останки солдата Великой Отечественной войны привезли на родину в Рязанскую область

В 2024 году рязанские поисковики нашли и опознали 156 человек. Об этом сообщает издательство «Пресса» со ссылкой на председателя рязанского отделения Поискового движения России Николая Стрелкова.
Председатель рязанского отделения рассказал о рязанце, солдате Великой Отечественной войны, погибшем в августе 1941-го года, когда прикрывал 12-ю армию во время отхода в Умани. Его останки удалось привезти на родную землю.
Останки ефрейтора пограничных войск НКВД Алексея Нистратова нашли на территории Украины в Кировоградской области в 2023 году. В Рязанскую область солдата, погибшего на Великой Отечественной войне, привезли на днях. Николай Стрелков предложил торжественно захоронить Алексея Нистратова накануне Дня Победы.