Останки солдата Великой Отечественной войны привезли на родину в Рязанскую область

В 2024 году рязанские поисковики нашли и опознали 156 человек. Об этом сообщает издательство «Пресса» со ссылкой на председателя рязанского отделения Поискового движения России Николая Стрелкова.

Председатель рязанского отделения рассказал о рязанце, солдате Великой Отечественной войны, погибшем в августе 1941-го года, когда прикрывал 12-ю армию во время отхода в Умани. Его останки удалось привезти на родную землю.

«Возвращение Алексея Нистратова было сложным, но помогли псковские десантники. Пограничники вместе с сотрудниками Львовской школы собаководства были в засаде против танков Гудериана, а на вооружении у наших были только стрелковое оружие и пара 82-мм минометов. 500 человек и 150 собак ждали, пока танковая колонна врага подойдет на расстояние выстрела. В этой мясорубке, к сожалению, из пограничников никто не выжил. В таких условиях и воевал наш земляк», — сказал Николай Стрелков.

Останки ефрейтора пограничных войск НКВД Алексея Нистратова нашли на территории Украины в Кировоградской области в 2023 году. В Рязанскую область солдата, погибшего на Великой Отечественной войне, привезли на днях. Николай Стрелков предложил торжественно захоронить Алексея Нистратова накануне Дня Победы.