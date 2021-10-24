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Воскресенье, 24 октября, 2021
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Останки гигантского ящера семейства мозазавров впервые нашли в Рязанской области

7info

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Учёныне РГУ имени Есенина впервые в Центральной России обнаружили на территории карьера Малый Пролом в Рязанской области останки гигантского ящера ягуаразавра. Об этом со ссылкой на сотрудника вуза Алексея Водорезова сообщает ТАСС.

Завкафедрой географии, экологии и природопользования рассказал журналистам, что длина ящера — пять метров. Исследователи обнаружили зуд доисторического животного. Теперь его будут изучать не только в Рязани, но и зарубежные учёные.

Ранее в карьере находили зубы древней акулы и остатки летающих ящеров. 

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