Останки гигантского ящера семейства мозазавров впервые нашли в Рязанской области

Учёныне РГУ имени Есенина впервые в Центральной России обнаружили на территории карьера Малый Пролом в Рязанской области останки гигантского ящера ягуаразавра. Об этом со ссылкой на сотрудника вуза Алексея Водорезова сообщает ТАСС.

Завкафедрой географии, экологии и природопользования рассказал журналистам, что длина ящера — пять метров. Исследователи обнаружили зуд доисторического животного. Теперь его будут изучать не только в Рязани, но и зарубежные учёные.

Ранее в карьере находили зубы древней акулы и остатки летающих ящеров.