Осталось несколько дней для подачи заявок на творческий конкурс для абитуриентов РГУ «Талант+»

У абитуриентов РГУ имени С. А. Есенина есть реальная возможность получить от 3 до 5 баллов дополнительно к сумме баллов за ЕГЭ при поступлении. Такую возможность даёт конкурс Талант+.

РГУ имени С.А. Есенина проводит творческий конкурс для абитуриентов «Талант плюс». К участию в творческом испытании приглашаются учащиеся 10-11-х классов средних образовательных школ и студенты выпускных курсов учреждений среднего профессионального образования.

Творческое испытание проводится в следующих номинациях:

инструментальное творчество;

вокальное творчество;

хореографическое творчество;

театральное творчество;

оригинальный жанр.

Для участия в творческом испытании необходимо в срок до 31 марта 2023 года заполнить анкету под данной записью. Один человек может подать заявку на участие в одной номинации. Творческое испытание проводится в очной форме. О дате, времени и месте его проведения будет сообщено дополнительно.

Состав жюри творческого конкурса формируется организационным комитетом Конкурса «Талант плюс» из профессиональных хореографов, ведущих, вокалистов, артистов, режиссёров театров, деятелей культуры и искусства, общественных деятелей, имеющих профессиональный авторитет и многолетний опыт.

Для участия в творческом конкурсе необходимо подготовить творческий номер, соответствующий выбранной номинации, продолжительностью не более 5 минут. По итогам творческого испытания из числа участников будут определены победители и призёры.

Победителей конкурса ожидают призы, которые позволят сделать обучение в РГУ имени С.А. Есенина более качественным, интересным и, конечно, способствующим вашему интеллектуальному и творческому развитию!

P.S. По вопросам обращайтесь по телефону: +7 (4912) 97-15-10.