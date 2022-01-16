Особняк погибшего экс-руководителя рязанского УМВД Перова выставили на продажу

Особняк экс-главы рязанского УМВД Ивана Перова, который погиб в августе прошлого года, выставили на продажу. Объявление появилось на сайте Avito, о принадлежности дома погибшему генералу пишет «Новая газета».

Стоимость особняка — 35 млн руб. Его площадь — 551 кв. м, он располагается на участке 24,5 сот.

Коттедж находится в Солотче, недалеко от реки Старица. На первом этаже дома — кухня-гостинная, выход на террасу, спальня. На втором этаже — ещё несколько спален. Каждый этаж оснащён санузлами. В коттедже есть спортзал, бильярдная комната и системы очистки воды.

Реклама

На участке расположены садовый домик, баня и крытый бассейн.