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Воскресенье, 16 января, 2022
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Особняк погибшего экс-руководителя рязанского УМВД Перова выставили на продажу

7info7

Особняк экс-главы рязанского УМВД Ивана Перова, который погиб в августе прошлого года, выставили на продажу. Объявление появилось на сайте Avito, о принадлежности дома погибшему генералу пишет «Новая газета».

Стоимость особняка — 35 млн руб. Его площадь — 551 кв. м, он располагается на участке 24,5 сот.

Коттедж находится в Солотче, недалеко от реки Старица. На первом этаже дома — кухня-гостинная, выход на террасу, спальня. На втором этаже — ещё несколько спален. Каждый этаж оснащён санузлами. В коттедже есть спортзал, бильярдная комната и системы очистки воды.

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На участке расположены садовый домик, баня и крытый бассейн.

  • Особняк погибшего экс-руководителя рязанского УМВД Перова выставили на продажу
  • Особняк погибшего экс-руководителя рязанского УМВД Перова выставили на продажу
  • Особняк погибшего экс-руководителя рязанского УМВД Перова выставили на продажу
  • Особняк погибшего экс-руководителя рязанского УМВД Перова выставили на продажу
  • Особняк погибшего экс-руководителя рязанского УМВД Перова выставили на продажу
  • Особняк погибшего экс-руководителя рязанского УМВД Перова выставили на продажу
  • Особняк погибшего экс-руководителя рязанского УМВД Перова выставили на продажу

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