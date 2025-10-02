Осенний призыв в Рязанской области: 700 человек и полная цифровизация повесток

В соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина, 1 октября 2025 года в России стартовала осенняя призывная кампания, которая продлится до 31 декабря. В Рязанской области призыву на срочную службу подлежит 700 человек. Срок службы, как и ранее, составляет 12 месяцев, сообщает пресс-служба правительства региона.

Военный комиссар Рязанской области Олег Серкез рассказал о главном нововведении этого призыва для региона:

«С 1 октября мы приступили к работе с Единым реестром воинского учета. Направление повесток о явке на мероприятия, связанные с призывом, будет производиться в электронном виде».

Уведомление о направлении повестки поступит в личный кабинет на «Госуслугах». Повестка будет считаться вручённой гражданину по истечении семи суток с момента её размещения в реестре.

Как проверить повестку

Посмотреть электронную повестку можно на сервисе реестрповесток.рф в разделе «Для граждан».

Уведомление также приходит на «Госуслуги», где в разделе «Уведомления» можно открыть текст повестки.

В интересах самого гражданина регулярно проверять наличие повестки в реестре, так как закон не освобождает от ответственности при пропуске уведомления. При неявке в военкомат по истечении 20 дней с момента появления повестки в реестре, в отношении призывника вводятся предусмотренные законом ограничения.