Осенний дайджест: какие дела надо запланировать рязанцам на осень

Осень – как новый цикл жизни. Рязанцы возвращаются в города с дач, школьники и студенты приступают к учебе, начинается новый театральный сезон, возобновляется культурная жизнь, растет деловая активность. Сейчас можно делать зимние заготовки и ходить за грибами. Что не забыть сделать этой осенью и ничего не пропустить? Подготовили для вас «осенний» дайджест.

Проверить состояние здоровья

Летом многие из нас пренебрегают походами к врачам, даже профилактическим. Зачем идти, если ничего не болит? Однако, регулярные проверки состояния здоровья на 80% повышают эффективность ранней диагностики и позволяют обнаружить заболевания на ранних стадиях, когда они хорошо поддаются лечению. Обязательный профилактический минимум включают в себя флюрографию, проверку зрения, УЗИ внутренних органов, консультацию терапевта и узких специалистов, а также анализы крови. В текущих реалиях, не лишним будет сдать тест на Covid, если у вас еще нет прививки. Пройти обследование врачей можно в больницах «по прописке» или в частных клиниках. Выбор здесь за вами.

Купить абонемент в спортзал

Несмотря на то, что «худеть» принято к лету – осень самое время, когда необходимо брать под контроль физическое состояние. В нашем рационе постепенно снижается количество овощей и фруктов, мы меньше гуляем, выходные проводим менее активно, чем летом. Включите физические нагрузки в ваш график. Занимайтесь самостоятельно, запишитесь на фитнес, занятия йогой или в бассейн. Выбирайте тот спорт, который вам больше по душе или купите длительный абонемент в тренажёрный зал. Например, фитнес-клуб F5| Рязань предлагает скидку на удобные абонементы или безлимитное посещение. В любом случае, за регулярные занятия спортом организм скажет вам огромное спасибо.

Восстановить доступ к ТВ и интернету

На лето многие рязанцы отключают в городских квартирах телевидение и интернет, особенно если планируют большую часть лета провести за городом. Вернувшись в городской жизни – восстановите доступ к этим сервисам. Причем лучше вернуть услуги «пакетом», включающим и услуги цифрового телевидения, и скоростного интернета. Присмотритесь к акциям и спецпредложениям от операторов, это поможет вам сэкономить расходы. Например, МТС предлагает своим клиентам конвергентный тариф «Мы МТС+», который за 850 рублей в месяц включает Цифровое телевидение, скоростной интернет и тариф для смартфона с безлимитным интернетом и большим пакетом минут, к которому можно одновременно подключить до пяти членов вашей семьи . Из дополнительных бонусов — первый месяц использования – 0 рублей, а всем пользователям доступен контент онлайн-кинотеатра KION, включая эксклюзивные сериалы. Подробнее о тарифе можно узнать на сайте МТС.

Зимняя подготовка автомобиля

Несмотря на то, что до первого снега еще далеко, ранняя осень — самое время позаботиться о «железном коне». Эксперты рекомендуют пройти ТО, проверить масло, если необходимо, заранее приобрести его зимний вариант, провести уборку салона, проверить летнюю и зимнюю резину. Обратите внимание, что если глубина протектора зимних колес легкового автомобиля составляет уже менее1,6 см, — зимнюю резину необходимо поменять. Обновите аптечку, проверьте решетку радиатора. Зимой «захламленный» радиатор может сильно помешать в отоплении автомобиля, поэтому лучше «перебдить» до наступления холодов.