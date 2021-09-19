Осеннее равноденствие 2021: что нельзя и что нужно делать

22 сентября наступит день осеннего равноденствия. Ему приписывают различные магические свойства. Наши предки верили, что с этой даты осень полноправно вступает в свои права, поэтому относились к ней с особым почтением.

Различные традиции, обряды и запреты были связаны с тем, что в День осеннего равноденствия начинался месяц, посвящённый языческому богу Велесу. Чтобы задобрить божество, необходимо выполнить несколько ритуалов.

В день осеннего равноденствия необходимо умыться росой. Есть поверье, что 22 сентября она может сохранить молодость на долгие годы.

22 сентября необходимо приготовить пироги с брусникой и угостить ими родственников и друзей. Добро обязательно вернётся в вашу жизнь бумерангом.

Ко дню осеннего равноденствия поспевает рябина. Если съесть ягоду рябины, всю зиму болезни будут обходить вас стороной. А ещё она — сильнейший оберег. Рябину раскладывали на подоконниках, чтобы нечистая сила не проникла в жилище.

Кстати, день осеннего равноденствия считается благоприятным временем для привлечения в жизнь любви. Девушки традиционно в это время гадают, а юноши ходят свататься к родителям избранниц. Кстати, чтобы найти пару, необходимо купить какую-либо вещь и пару к ней. Например, две подушки или два кольца.

Хозяйки традиционно на день осеннего равноденствия выкидывают ненужные вещи. Считается, что они приносят в жилище негатив.