Орловский вор и насильник уснул на месте преступления

В суд передано уголовное дело в отношении жителя Орла, который обвиняется в серии преступлений, пишет Вечерний Орел.

Инцидент произошел в июне во дворе одного из многоквартирных домов Заводского район.

Сообщается, что злоумышленник напал с ножом на прохожую женщину. Он завел жертву в ее квартиру, после чего изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера.

После этого насильник уснул, а женщине удалось убежать из квартиры и вызвать помощь. Выяснилось, что в начале месяца мужчина совершил кражу бытовой техники из квартиры

Ранее фигурант дела уже был неоднократно судим. Он полностью признал свою вину.