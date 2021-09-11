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Суббота, 11 сентября, 2021
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Орловский вор и насильник уснул на месте преступления

Никита Брыкин
Орловский вор и насильник уснул на месте преступления

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В суд передано уголовное дело в отношении жителя Орла, который обвиняется в серии преступлений, пишет Вечерний Орел.

Инцидент произошел в июне во дворе одного из многоквартирных домов Заводского район.

Сообщается, что злоумышленник напал с ножом на прохожую женщину. Он завел жертву в ее квартиру, после чего изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера.

После этого насильник уснул, а женщине удалось убежать из квартиры и вызвать помощь. Выяснилось, что в начале месяца мужчина совершил кражу бытовой техники из квартиры

Ранее фигурант дела уже был неоднократно судим. Он полностью признал свою вину.

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