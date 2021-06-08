Орловский губернатор предложил сдавать тесты на коронавирус прямо на предприятии

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков обратился к представителям бизнеса с предложением организовать ПЦР-тестирование на предприятиях, пишет портал «Орелтаймс».

По его словам, коронавирус никуда не ушел, и сейчас главная задача — сохранить динамику по снижению заболеваемости.

«Один раз в неделю или два, заявку направляйте и будем это делать, чтобы не допускать заболеваний», — пояснил Клычков.

Глава региона отметил, что за последние две недели инфекцией заразились 656 человек. За это же время выздоровели 679 пациентов с COVID-19.