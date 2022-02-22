Орловский губернатор Клычков обвинил Рыбаковых в повышении тарифа на капремонт

Губернатор Орловской области высказался о повышении тарифа на капремонт в регионе, пишет ОрелТаймс.

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В первую очередь, в повышении платы почти на сорок процентов виноват рост цен на стройматериалы.

Как пишет портал, после этого глава региона обвинил Рыбаковых и еще нескольких депутатов областного совета, которые проголосовали против повышения тарифа в его повышении.

«Возьмем вот просто из открытой базы цены на Лесоторговой. Я думаю, даже не надо объяснять, кто представляет эту базу. В среднем удорожание в два раза. Так возьмите и понизьте цены, вместо того, чтобы выступать на сессии и рассказывать, как себя вести», – отметил Клычков.

Губернатор также упомянул некий «магазин одного известного нашего политического деятеля» и посоветовал орловцам «зайти в него и посмотреть, выросли ли цены на продукты питания».