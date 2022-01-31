Орловский губернатор Клычков назвал условие для введения локдауна

Глава Орловской области Андрей Клычков заявил, что в регионе могут ввести локдаун, если жители будут нарушать ограничительные меры, пишет Вечерний Орел.

Он обратил внимание на антирекорд в виде 536 новых случаев заражения коронавирусом за сутки.

«Не хотелось бы прибегать к жестким ограничениям и снова вводить локдаун, чтобы жители поняли всю серьезность санитарно-эпидемиологической обстановки», – отметил Клычков.

Губернатор призвал попросил орловцев воздержаться от походов в торговые центры, рестораны и другие общественные места, поскольку, по его словам, рост заболеваемости будет продолжаться.