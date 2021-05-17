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Понедельник, 17 мая, 2021
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Орловская пенсионерка вышла на пикет за отставку мэра

Никита Брыкин
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Пожилая жительница Орла вышла на одиночный пикет за отставку мэра Юрия Парахина, пишет портал «Орловские новости».

Соответствующее видео опубликовано на YouTube. Как стало известно, 17 мая пенсионерка выражала свою гражданскую позицию около здания областной администрации.

При этом женщина держала в руках плакат «Парахин техническая ошибка Клычкова».

Как пишет издание, эту фразу следует расценивать как отсылку к словам Парахина. Он заявил, что на него возбудили уголовное дело о халатности из-за «технической ошибки».

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