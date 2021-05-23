Орловец хотел сдать на металл балки для ремонта Красного моста

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Возбуждено уголовное дело против жителя поселка Нарышкино, который подозревается в краже, сообщает ТРК Истоки со ссылкой на источник.

По версии следствия, мужчина нашел в поле балки и решил сдать их на металл. Выяснилось, что они предназначались для установки на Красный мост. Балки принадлежат подрядчику «Ремспецмост», который и выполняет ремонт объекта.

Источник обращает внимание, что балки не выглядят новыми. По его мнению, их сняли с моста «Дружбы», после чего объявили пропавшими.

Размер ущерба составил почти полмиллиона рублей. Уголовное дело передали в Следственный комитет.