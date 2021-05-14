Орловцев предупредили об изменениях в работе общественного транспорта

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В Орле с 1 июня вступают в силу изменения в системе общественного транспорта, пишет портал «Вечерний Орел».

Сообщается, что на самых популярных маршрутах увеличат число единиц транспорта. При этом на городских улицах станет больше низкозольного транспорта и автобусов средней вместимости.

Также планируется продлить маршруты, которые ходят до конечной остановки на ТМК ГРИНН, до кольца на улице Высоковольтной.

Орловцем также пообещали увеличить количество автобусов, курсирующих по Зареченскому микрорайону.

При этом из Реестра городских перевозок исключат маршруты №№ 3, 6М, 23 и 24, поскольку они перестали обсуживаться.