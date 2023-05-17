Жители Орла резко раскритиковали решение снести ротонду в ландшафтном сквере «Дворянское гнездо», пишет «ОрелТаймс».

Многие орловцы отметили, что для них объект стал символом региона. Один из горожан предложил оставить все в таком виде.

«Назвать «Мемориал памяти жертв орловских чиновников». Нести сюда цветы до тех пор, пока ротонда не будет восстановлена в прежнем виде и не за счет бюджетных средств, а только за личные средства виновных в вандализме. Боль и слезы», – заявила орловец.

Горожане задались вопросом, почему нельзя было сделать капремонт ротонды.

Заместитель председателя Орловского облсовета Михаил Вдовин пообещал, что на месте старой ротонды появится новая. Он утверждает, что снесенная достопримечательность пребывала в аварийном состоянии.