Оргкомитет III Международной Школы Интернет-БЕЗопасности молодёжи продлил приём заявок до 16 сентября включительно. Для прохождения конкурсного отбора студентам и молодым специалистам в возрасте от 18 до 25 лет необходимо решить кейс или разработать свой собственный проект. Форму отбора можно заполнить по ссылке: https://clck.ru/3ChNgp.

Само уникальное образовательное мероприятие – Международная Школа Интернет-БЕЗопасности молодежи – пройдет со 2 по 6 октября на базе Мастерской управления «Сенеж». Она на 5 дней объединит молодёжь и представителей госорганов, отечественных ИТ-компаний, общественных и научных организаций для определения инновационных трендов и вызовов современного цифрового пространства.

В этом году Школа станет местом встречи 250 студентов и молодых специалистов из России и зарубежных стран. Они станут участниками интерактивных образовательных и проектных мероприятий, обретут единомышленников, претворят в жизнь идеи по созданию уникальных проектов или продуктов, направленных на решение общественно-полезных задач и развития отечественного ИТ-сектора.

Тематика Школы – обеспечение психологической безопасности и построение ментального иммунитета личности, общества и государства в цифровом пространстве. Студенты смогут углубить свои знания по одному из четырёх образовательных треков: «Медиатехнологии», «Медиааналитика», «Право» и «Технологии». Архитектура программы Школы включает в себя 4 ключевых блока: стратегический, образовательный, проектный и карьерный.

К участию в Школе приглашены представители Минцифры России, VK, Яндекса, Ростелекома, Газпром-Медиа Холдинга, Национальной Медиа Группы и другие эксперты в области информационной безопасности, медиа и права.

Все актуальные задания и информация доступны в официальных аккаунтах Молодёжного цифрового омбудсмена и Международной Школы Интернет-БЕЗопасности молодёжи в социальной сети «ВКонтакте», мессенджере Telegram, а также на сайте проекта.