День России рязанцы отметят в режиме онлайн

В связи с пандемией коронавируса в России запрещено проведение всех массовых мероприятий. 12 июня отмечается День России. И в Рязани этот праздник проведут в онлайн формате.
Как рассказала заместитель главы администрации Надежда Штевнина, Рязань присоединится к всероссийским акция «МыРоссия», «Великие Песни Великой Страны», флэшмобу #ОкнаРоссии и другим.
Учреждения культуры, спорта и образования проведут в социальных сетях трансляции, посвящённые празднику.
Подробная программа будет в ближайшее время опубликована на официальном сайте администрации Рязани.
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