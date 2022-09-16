Оренбургские казаки рассказали о своих потерях в зоне спецоперации

Добровольческий отряд оренбургских казаков во время участия в спецоперации потерял в Донбассе одного добровольца, еще четверо получили ранение, сообщил атаман первого отдела Оренбургского казачьего войска Сергей Слепов.
По данным областных властей, в спецоперации участвуют добровольческий отряд оренбургских казаков и батальон «Яик».
В правительстве Оренбургской области сообщают, что в пятницу вернулся пятый отряд оренбургских казаков из зоны спецоперации. Они выполняли боевые задачи с июля в составе батальона «Ермак», который комплектуется казаками оренбургского и волжского казачьих войск и вел боевые действия на харьковском направлении.
Отмечается, что сейчас в Донбассе находится большой отряд оренбургских и волжских казаков, они передислоцированы на другое направление. Для их поддержки на передовой готовится к отправке гуманитарный груз.