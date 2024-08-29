Четверг, 29 августа, 2024

Ореховый Спас 29 августа: приметы и прогнозы на сентябрь

Автор: Алексей Самохин

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Сегодня Русская православная церковь отмечает принесение нерукотворного образа Господа Иисуса Христа из Эдессы в Константинополь, в народном календаре этот праздник известен как Ореховый или Хлебный Спас, пишет портал «Метеовести».

По традиции, в этот день освящают урожай зерна и орехи, чтобы он приносил людям пользу. Кроме того, на третий Спас примечают отлёт птиц, особенно ласточек и журавлей. Считалось, что если журавли улетят к этому дню, то на праздник Покрова стоит ожидать морозов.

В народных приметах Ореховый Спас связан и с погодными прогнозами. Например, дождь с грозой в этот день предвещал тёплую осень, а спокойная вода в реках и озерах — мягкие осень и зиму.

Современные метеорологи соглашаются с этими народными наблюдениями: прогнозы на начало сентября для центральных регионов Европейской России обещают тёплую, сухую и солнечную погоду.

Температура воздуха, уверенно превышающая отметку в +15°C, свидетельствует о продолжении метеорологического лета. Хотя по новым климатическим нормам лето в Москве обычно заканчивается 1 сентября, в этом году оно может продлиться до конца первой недели сентября или дольше.

Вчерашний праздник Успения также ознаменовал начало бабьего лета, которое продлится до 21 сентября. Бабье лето делится на молодое (с 28 августа по 11 сентября) и старое (с 14 по 21 сентября). Формально бабье лето началось, но с учётом текущей синоптической ситуации, ещё рано говорить о настоящем бабьем лете.

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