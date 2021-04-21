Опубликованы самые привлекательные предложения работы в Рязани

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Сервис SuperJob опубликовал подборку самых привлекательных по зарплате предложений работы в Рязани за апрель.

Наиболее высокие зарплаты в Рязани предлагают программистам, руководителям в сфере строительства и инженерно-техническому персоналу. Первую строчку рейтинга занимает вакансия «Программиста «1С»» с заработной платой, стартующей от 120 тыс. рублей.

Последующие строчки рейтинга разделили между собой специалисты строительной и инженерно-технической сферы. Например «Начальнику строительного участка» готовы платить 80 тыс. – 100 тыс. рублей в месяц, а «Диагносту-электрику» от 60 тыс. рублей.

Производителю работ обещают зарплату от 55 тыс.рублей.