Опубликованы последние кадры погибшей в Хургаде жительницы Выборга

В распоряжении телеграм-канала RT оказались последние кадры, опубликованные погибшей при крушении батискафа в Хургаде жительница Выборга.

По данным телеканала, россиянка сделали их два дня назад.

«На последнем опубликованном фото женщины — Хургада с самолета. На видео — обзор пляжа у отеля», — говорится в публикации.

Жительница Ленобласти отдыхала в Египте вместе с семьей. Погибли сама женщина, а также ее дочь и и один из сыновей, выжили муж и второй сын.

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Выяснилось, что россиянка воспитывала двух мальчиков-близнецов, а ее дочка увлекалась вокалом.

Трагедия произошла накануне, погибли шесть человек, еще 23 — пострадали. Очевидцы рассказали, что вода заливалась на судно через незакрытый люк.