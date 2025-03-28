Опубликованы последние кадры погибшей в Хургаде жительницы Выборга

В распоряжении телеграм-канала RT оказались последние кадры, опубликованные погибшей при крушении батискафа в Хургаде жительница Выборга.
По данным телеканала, россиянка сделали их два дня назад.
Жительница Ленобласти отдыхала в Египте вместе с семьей. Погибли сама женщина, а также ее дочь и и один из сыновей, выжили муж и второй сын.
Выяснилось, что россиянка воспитывала двух мальчиков-близнецов, а ее дочка увлекалась вокалом.
Трагедия произошла накануне, погибли шесть человек, еще 23 — пострадали. Очевидцы рассказали, что вода заливалась на судно через незакрытый люк.