Опубликованы новые фото ДТП с участием фур в Путятинском районе

Пользователи соцсети ВКонтакте опубликовали новые фото ДТП с участием фур в Путятинском районе Рязанской области. Снимки размещены в комментариях поста группы «Подслушано у водителей Рязани».
Авария с участием трёх грузовиков произошла 26 ноября в 13.30 на 319-м километре трассы М5 «Урал». Столкнулись фуры Volvo и 2 DAF. Водителю и пассажиру DAF потребовалась помощь медиков.
По словам очевидцев, дорога из-за погодной ситуации находилась в плохом состоянии.
Из-за аварии образовалась многокилометровая пробка.