Понедельник, 27 ноября, 2023
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Опубликованы новые фото ДТП с участием фур в Путятинском районе

7info
Фото: Владимир Постников, vk.com/voditelrzn62
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Пользователи соцсети ВКонтакте опубликовали новые фото ДТП с участием фур в Путятинском районе Рязанской области. Снимки размещены в комментариях поста группы «Подслушано у водителей Рязани».

Авария с участием трёх грузовиков произошла 26 ноября в 13.30 на 319-м километре трассы М5 «Урал». Столкнулись фуры Volvo и 2 DAF. Водителю и пассажиру DAF потребовалась помощь медиков.

По словам очевидцев, дорога из-за погодной ситуации находилась в плохом состоянии.

— Простоял там 3 часа, дорога просто ужас. Можно было брать коньки и играть в хоккей, но само удивительно встречаются водители которые обгоняют по обочине, — пишет пользователь ВК.

Из-за аварии образовалась многокилометровая пробка.

Опубликованы новые фото ДТП с участием фур в Путятинском районе
Фото: Владимир Постников, vk.com/voditelrzn62

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