Воскресенье, 26 ноября, 2023
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Три грузовика столкнулись на трассе М5 в Путятинском районе, есть пострадавшие

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Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay
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В результате столкновения трёх грузовиков в Путятинском районе Рязанской области пострадали два человека, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

26 ноября в 13.30 на 319-м километре трассы М5 «Урал» столкнулись грузовые автомобили «Вольво» и 2 «ДАФ». Водителю и пассажиру одного из них потребовалась помощь медиков.

На месте столкновения сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение, на дороге образовалась большая пробка.

По факту аварии проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

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